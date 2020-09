Panther-Sichtung versetzt spanisches Dorf in Angst

Große Hauskatze und Hund gesichtet

Am Donnerstag hatte ein Fotograf in der Gegend eine große Hauskatze fotografiert. Medien wie die Zeitung „Diario de Cordoba“ veröffentlichten die Bilder und fragten: „Ist der Panther am Ende nur eine dicke wilde Katze?“ Ein Nachbarort teilte unterdessen mit, man habe einen großen schwarzen wilden Hund gesichtet. Auf Twitter wird gemutmaßt, bei dem Tier könnte es sich auch um einen ungewöhnlich gefärbten Luchs handeln.