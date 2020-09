Strache kann keine Corona-Pandemie erkennen

Der Spitzenkandidat seiner eigenen Liste bei der Wien-Wahl beteuerte in allen Causen seine Unschuld. „Ich glaube, das, was ich hier erlebt habe, hat überhaupt kein Politiker in der Zweiten Republik erlebt“, meinte Strache über die Zeit nach Veröffentlichung des Ibiza-Videos. Noch immer vermutet er dahinter einen „Prozess, der offenbar über Jahre hinweg von einer kriminellen Organisation geplant gewesen ist.“