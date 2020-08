Sind Sie eine Corona-Leugnerin, Frau Kohl?

Halten Sie Maskenpflicht, zum Beispiel in Supermärkten oder in geschlossenen Räumen, nicht für sinnvoll?

Nein, halte ich nicht. Höchstens in Spitälern. Für mich sind Masken ein Symbol der Angstmache. Aber ich sage ja nicht, dass man keine Masken tragen darf. Jene, die sich schützen wollen und glauben, andere zu schützen, sollen ruhig Masken tragen. Ich bin nur gegen den Zwang. Die armen Supermarktangestellten! Das steht meiner Ansicht nach in überhaupt keiner Relation.