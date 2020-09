Hebein: „Ach, wie schön, mal Bäuerin zu sein“

„Mein Opa war Almhirt. Wir hatten 120 Pferde am Gemeinschaftshof“

Die 53-Jährige klettert über eine Leiter ins Scheunendach und wirft Heuballen herunter. Wieder am Boden, stopft sie das Stroh in Portionierungsnetze, damit die Tiere sich nicht überfressen. „Mein Opa war Almhirt. Wir hatten 120 Pferde am Gemeinschaftshof. Zwei Sommer lang habe ich selbst auf der Alm gearbeitet“, sagt Hebein. Ihren Wunsch, die Felder zu bestellen, hat ihr eine Nonne ausgeredet. „Sie war meine Religionslehrerin in der Schule. Sie sagte, ich soll nach Wien gehen und einen Sozialberuf machen.“ Also ermöglicht es ihr die „Krone“ in einer Aktion mit allen Kandidaten, einen Tag in dem Beruf zu verbringen.