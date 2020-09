Schwester schildert Decknamen und Doping-Pratiken

Mark-S-Aussage erst im Oktober

Die Staatsanwaltschaft listet in der Anklage Vergehen zwischen 2014 und 2019 auf. Allerdings soll Mark S. schon davor von Erfurt aus Blutdoping an Spitzensportlern durchgeführt haben. Der 42-Jährige äußerte sich zunächst nicht vor Gericht. Allerdings deutete sein Anwalt auf eine Frage der Vorsitzenden Richterin an, dass eine Aussage für Anfang Oktober möglich sei. „Es ist so geplant, dass es so terminlich stattfinden soll“, sagte er.