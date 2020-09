Warum noch mehr Menschen den Job verlieren werden

Es gibt aber auch Branchen, in denen es rosiger aussieht. In der IT oder der Pflege gebe es nach wie vor einen Fachkräftemangel, so das AMS. Rund die Hälfte der Unternehmen über alle Branchen gab zuletzt in einer Umfrage an, schwer an nötige Mitarbeiter zu kommen. „Wir müssen Angebot und Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt besser zusammenführen. Eine gezielte Vermittlung, Aus- und Weiterbildung sowie Beschäftigungsanreize sind das Gebot der Stunde“, sagt WKO-Generalsekretär Karlheinz Kopf.