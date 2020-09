Jobs in Sachertorten-Manufaktur bleiben erhalten

Während in den Sacher-Hotels 140 Menschen gekündigt worden sind, bleiben die Jobs in der Sachertorten-Produktion erhalten. Es gebe keine Kündigungen in dem Bereich, aber man habe für einen Großteil der Mitarbeiter Kurzarbeit in Anspruch genommen und plane nun auch die dritte Tranche der Kurzarbeit zu nutzen, sagte Sacher-Chef Matthias Winkler.