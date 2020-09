Abbau von 630 Jobs bei FACC ist nun fix

Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ist Pflicht, auch gibt es fix zugeteilte Sitzplätze: Bei der Betriebsversammlung überlässt die FACC nichts dem Zufall, um in Zeiten der Corona-Ausnahmesituation ein etwaiges Ansteckungsrisiko so niedrig wie möglich zu halten. Deshalb informiert Vorstandschef Robert Machtlinger seit 8 Uhr die Mitarbeiter in fünf aufeinanderfolgenden Versammlungen über den Sozialplan. Die Belegschaft wurde dazu auf fünf Blöcke aufgeteilt.