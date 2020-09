Betriebsrat: MAN-Werk in Steyr schließt bis 2023

Der MAN-Vorstand hat die „Komplettschließung des Werks in Steyr bis Ende 2023 vorgesehen“. Das bestätigte Arbeiter-Betriebsratschef Erich Schwarz am Mittwoch der Belegschaft. Für die 2300 Beschäftigten des Lastwagenherstellers ist das ein „Schlag ins Gesicht“. Laut Management sollen große Teile des „Truck & Bus“-Werks nach Polen und in die Türkei verlegt werden.