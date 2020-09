Niederländer erfand Sarg aus Pilzgeflecht

Hendrikx ist sichtlich stolz auf seine Weltneuheit: „Es ist eigentlich ein Organismus, der aus der Wurzelstruktur von Pilzen besteht, den größten Recyclern der Natur.“ Der junge Mann hat den Sarg in seinem Studentenlabor an der Technischen Universität Delft entwickelt. Seinen ersten Einsatz hatte der Sarg auch schon: Eine 82-Jährige ließ sich darin beerdigen. Ihre Leiche wird nach Angaben von Hendrikx spätestens in drei Jahren vollständig zersetzt sein - ein Prozess, der in einem herkömmlichen Sarg ein Jahrzehnt dauert. Vom Sarg selbst werde bereits in gut einem Monat nichts mehr übrig sein, wohingegen die lackierten und metallenen Teile eines Holzsarges oft mehr als zehn Jahre überdauerten.