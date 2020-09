Stimmen unterm Helm: MotoGP testet den Boxenfunk

„Diese Idee gefällt mir“, lobt Valentino Rossi. „Gut, es dient der Sicherheit“, meint mit Franco Morbidelli der Sieger des ersten Misano-Rennens. Rund um den zweiten Lauf am Sonntag (ServusTV, 14) testen einige MotoGP-Piloten eine abgespeckte Form des Boxenfunks. Die Piloten können aber nicht wie etwa in der Formel 1 mit der Box sprechen. Es geht darum, den Fahrern entscheidende Sicherheitsinfos wie Warnflaggen zu übermitteln. Was bedeutet, dass Rossi und Co. keine Stimme unter ihrem Helm über Taktik oder Rennverlauf hören werden.