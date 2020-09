Stadt New York verschiebt Schulstart neuerlich

Fallzahlen auf niedrigem Niveau stabil

New York war im Frühjahr eines der Epizentren der Covid-19-Pandemie. Inzwischen haben sich die Fallzahlen auf niedrigem Niveau stabilisiert. Gouverneur Andrew Cuomo hatte im August die Rückkehr in die Schulen erlaubt - solange Sicherheitsvorschriften eingehalten würden und der Anteil positiver Ergebnisse an allen Covid-19-Tests nicht über fünf Prozent liege.