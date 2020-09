Schulen starten wegen Virus elf Tage später

New York als Ausnahme-Schulbezirk

Mit mehr als einer Million Schülern ist der Schulbezirk New Yorks der größte der USA - und einer der wenigen Großräume in den USA, in denen ein zumindest teilweise regulärer Unterricht geplant ist. Viele andere Schulbehörden haben bereits angekündigt, weiter online zu unterrichten.