UNICEF warnt wegen Corona vor einer Bildungskrise

Die Schulschließungen in der Corona-Krise haben nach Einschätzung des Kinderhilfswerks UNICEF zu einem globalen Bildungsnotfall geführt. Nur etwa die Hälfte der Kinder habe die Chance auf Fernunterricht, erklärte UNICEF-Direktorin Henrietta Fore am Dienstagabend bei einer Pressekonferenz der Weltgesundheitsorganisation (WHO) in Genf.