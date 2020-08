ÖGB-Chef Katzian warnt vor „verlorener Generation“

Viele Menschen haben während des Lockdowns gearbeitet. Die Regierung hat hier eine finanzielle Unterstützung für systemrelevante Jobs zugesichert, doch was wurde aus den Boni und dem Corona-Tausender für die Helden des Alltags? Außerdem sollen Covid-19-Risikogruppen vom Dienst freigestellt werden. Wie die Realität hier wirklich aussieht, warum die Arbeitslosigkeit noch weiter steigen wird, was man für die vielen Jugendlichen ohne Job tun kann und warum die vorhandene Arbeit in Zukunft besser aufgeteilt werden muss, hat krone.tv-Moderatorin Raphaela Scharf mit ÖGB-Chef Wolfgang Katzian besprochen.