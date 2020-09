Richards: Lesbische Affäre 10 Tage nach Hochzeit

Es passierte laut Glanville bereits, bevor beide zusammen in der Reality-Show „Real Housewives of Beverly Hills“ vor der Kamera standen. Die Frauen hatten sich 2018 in einem Restaurant in Malibu getroffen: „Denise war sexuell sehr aggressiv. Sie hat auf dem Klo eines Restaurants in Malibu von mir gefordert, dass ich ihr meine nackten Brüste zeige. Dann hat sie mich gegen die Wand gedrückt und mich leidenschaftlich geküsst“, plauderte Glanville gegenüber der „Daily Mail“ aus.