Irische Regierung geht komplett in Quarantäne

Pubs in Dublin bis auf Weiteres geschlossen

Außerdem bleiben die Pubs in der irischen Hauptstadt Dublin wegen des Anstiegs von Neuinfektionen bis auf Weiteres geschlossen. Das teilte Regierungschef Micheal Martin am Dienstag mit. Alle irischen Pubs waren im März wegen der Corona-Pandemie geschlossen worden. Ende Juni durften jene Pubs wieder öffnen, die auch Essen anbieten. Seit Beginn der Corona-Pandemie starben in Irland fast 1800 Menschen an einer Corona-Infektion.