Frauen verdienen in allen Branchen noch zu wenig

Lohnunterschied nur leicht rückläufig

In Richtung Ausgeglichenheit geht es nur schleppend. Aber der Lohnunterschied sei leicht rückläufig, hielten die Statistiker am Dienstag fest. In zwölf Jahren sank der Verdienstunterschied um 5,3 Prozentpunkte, das waren nur 0,4 Prozentpunkte pro Jahr. Zwischen 2010 und 2014 hatte sich die Differenz von 21,1 Prozent auf 19 Prozent verringert, 2006 waren es noch 22,7 Prozent gewesen.