Coronavirus-Tests: Wien stockt Personal weiter auf

Was die Zahl der Testungen auf das Coronavirus betrifft, gibt es im Bundesländervergleich große Unterschiede. Neben dem Westen, also Tirol und Vorarlberg, wird besonders auch in der Bundeshauptstadt Wien überaus zahlreich getestet - und dabei natürlich auch in Hinblick auf neue Fälle vermehrt fündig. Von dieser Strategie will man in Wien auch nicht abgehen, denn damit soll eine noch stärkere Verbreitung des Virus verhindert werden. Aus diesem Grund soll nun das Personal weiter aufgestockt werden.