Aufruf wegen Covid-Falls in Sport-Oase in Salzburg

Die Gesundheitsbehörde der Bezirkshauptmannschaft Hallein hat wegen eines Covid-19-Krankheitsfalls am Montag einen öffentlichen Aufruf gestartet. Personen, die am 11. September in der Zeit von 22.00 Uhr bis 23.30 Uhr die Sport-OASE-Salzburg in der Stadt Salzburg, Münchner Bundesstraße 114, besucht haben, sollen bei Auftreten von Coronavirus-Symptomen die Hotline 1450 anrufen.