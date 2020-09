Domingues sichert Egger Sieg mit Jahrhundert-Tor

Nach zwei weiteren Einsätzen im ÖFB-Trikot ging es für den Weltenbummler wieder zurück in seine Heimat, ehe er 2016 nach einem Engagement bei den New York Red Bulls beim SC Brühl St. Gallen landete. Beim Schweizer Drittligisten wusste er voll zu überzeugen und so wechselte er darauf zum FC Winterthur. Mit drei Einsätzen in der zweithöchsten Liga im Nachbarland in seiner Vita ging er wieder zurück zu Brühl, ehe er zuletzt noch für den SC Cham (ebenfalls 3. Liga) kickte und in dieser Spielklasse in 76 Spielen an 29 Treffern direkt beteiligt war. Seit Ende Jänner 2020 steht Domingues nun bei Egg unter Vertrag. Mit Toren wie jenen gegen Bizau, könnten aber schon bald Interessenten aus höheren Ligen in Egg anklopfen.