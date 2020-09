Corona-Superspreaderin zog in Garmisch durch Bars

In ihrer Unterkunft in der „Edelweiss Lodge“, ein Hotel der US-Armee, wurden laut einem Bericht des Bayrischen Rundfunks bereits 33 Personen positiv auf Corona getestet. Die Frau und weitere Infizierte seien in einer Cocktailbar am Marienplatz und in einem irischen Pub am Rathausplatz mit zahlreichen Personen in Kontakt gewesen.