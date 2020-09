Berger: „Ferrari ist die Spitze des Eisbergs“

Jubiläum in Rot! Ferrari bestreitet am Sonntag auf der hauseigenen Strecke in Mugello, 120 Kilometer vom Hauptquartier in Maranello entfernt, das 1000. Rennen in der Geschichte der Scuderia. Einer, der den Mythos am eigenen Leib erfuhr, ist Gerhard Berger, der in der „Krone“ über seine große Formel-1-Liebe spricht.