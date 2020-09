Baby bei Waldbränden an US-Westküste gestorben

2018 kamen 86 Menschen bei Waldbränden ums Leben

Busch- und Waldbrände haben in Kalifornien in den vergangenen Jahren stark zugenommen, wofür Experten die Erderwärmung mitverantwortlich machen. Beim folgenschwersten Waldbrand der kalifornischen Geschichte waren im November 2018 in Norden des Staates 86 Menschen ums Leben gekommen.