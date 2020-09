Grausig! Moto-GP-Star zeigt Fans seine Arm-OP

Nötig wurde die OP übrigens wegen eines sogenannten „Arm-Pump“, dieser kommt bei Motorrad-Piloten oft vor. Wegen Überbeanspruchung der Unterarme kommt es zu Schmerzen, Krämpfen oder sogar Taubheitsgefühl in den Fingern. Das Blut kann nicht mehr richtig zirkulieren. Crutchlow musste sich deshalb schon 2014 unters Messer legen. Es ist also eigentlich keine große Sache, schon am Wochenende will der Moto-GP-Star in Misano starten.