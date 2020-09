Leichtathletik-Erfolgsduo feiert „Rosenhochzeit“

Beziehung auf Augenhöhe

„Sie hat so eine innere Stärke, die das ausmacht, warum sie es immer wieder schafft“, erklärt Adler, der nach diesen Tiefs erstmals eine Top-Athletin in Preiner gesehen hatte. Was auch ein wichtiger Punkt in der weiteren Zusammenarbeit war. Heute sieht er die Beziehung auf Augenhöhe. „Auch wenn sie manchmal zu wenig mit mir diskutiert. Sie ist ein Spannungsvermeider und ich bin ein Spannungssucher. Über die Coachings haben wir aber gelernt, wie wir miteinander umgehen müssen. Diese Idee dazu ist übrigens von Verena gekommen. Ich muss gestehen, dass ich in den letzten zehn Jahren als Trainer mindestens genau so viel gelenrt habe wie sie als Sportlerin“, so der Trainer des Jahres 2019.