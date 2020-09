Kater darf dank „Tierecke“ sein Zuhause behalten

Unsauberkeit durch Schmerz

Bei „Micky“ waren es gesundheitliche Probleme, die zur Unsauberkeit führten. Wenn Katzen ein medizinisches Problem haben, neigen sie oft dazu, außerhalb der Toilette ihr Geschäft zu verrichten. Wenn die Krankheit überwunden ist, ist meist auch die Unsauberkeit vorbei. In diesem Fall hielt der Schreck des Kisterlgehens an, denn jedes Mal, wenn „Micky“ vor seiner OP das Kisterl betreten hat, hat es ihm große Schmerzen bereitet. So verband er das Katzenklo mit Schmerzen und ging nicht mehr rein.