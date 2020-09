Darts feiert Comeback vor Zuschauern in Salzburg

Die World Series of Darts Finals vom 18. bis zum 20. September 2020 in der Salzburgarena werden das erste offizielle Profi-Darts-Event vor Zuschauern seit dem 12. März sein und gleichzeitig eines der ersten Sportevents vor Publikum seit Beginn der Corona-Pandemie. Um den Schutz von Spielern und Zuschauern zu gewährleisten, kann im Rahmen eines neuen Ticketsystems lediglich eine limitierte Anzahl an Tickets verkauft werden. Auf dem Weg zu ihrem Platz wird für die Fans Maskenpflicht gelten und die Zuschauer werden in vier voneinander getrennte Sektoren aufgeteilt.