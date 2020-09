Harry wird 36: Bahn frei für Leben in Kalifornien

Vielleicht will der Enkel von Königin Elizabeth (94) aber auch einfach nur seine Ruhe haben: In den vergangenen zwei Jahren lebte er mit Meghan im Kensington-Palast in London, dann - fast als Nachbar der Queen - in Windsor nahe der Hauptstadt, schließlich wegen des „Megxits“ auf einer Insel in Kanada und von dort ging es weiter in die US-Metropole Los Angeles. Nun soll das Küstenparadies mit Traumstränden und Wanderwegen um Santa Barbara, rund zwei Autostunden nördlich von L.A., für längere Zeit ihre Bleibe sein.