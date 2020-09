Familienvater missbrauchte Töchter: 12 Jahre Haft

Töchter anderen Männern zum Sex angeboten

Allerdings war es zur Ausforschung und Festnahme des Kinderschänders nicht aufgrund einer Anzeige seiner Angehörigen gekommen. Vielmehr stieß die Polizei in einem einschlägigen Internet-Forum auf den Familienvater, wo er sich des sexuellen Missbrauchs seiner Töchter rühmte. Er bot diese sogar vier Männern zum Sex an, wobei er Fotos der schlafenden Mädchen postete. Weiters fertigte er ein Bild einer Freundin seines Sohnes an, das ihn beim Berühren des Gesäßes der Sechsjährigen zeigte. Auch in diesem Fall gab er vor, er könne das Kind „vermitteln“.