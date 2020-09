Lokale, über die man spricht: Hola! Tapas Bar

Der wirkliche Coup gelang den Autobauern, als sie Juan Amador für das Küchenkonzept ihres HOLA! verpflichten konnten, Österreichs einzigen Drei-Sterne-Koch, Sohn spanischer Eltern. Und so werden im cool-urbanen Ambiente aus Holz und Neonlicht meist kleinere Gerichte aufgetischt, für die man sich auch in Barcelona ohne Zögern anstellen würde: Würzig eingelegte Boquerones en vinagre (Sardellen in Essig, 9,50 €), eine flaumige Tortilla españa (Omelette mit Erdäpfeln und Eiern), gekrönt von unverschämt saftigem Lomo-de-Bellota-Schinken (9,50 €), Gebackene Chipirones (Mini-Tintenfische) mit Safran-Limetten-Mayo (13,50 €). So richtig zur Hochform läuft die Küche bei den Schmorgerichten auf: Pulpo Gallego (10,50 €) ist ein sanft gegarter Oktopus-Arm mit Safran und rotem Pfeffer, der Katalanische Gemüseeintopf mit gebratenem Lammfilet (13,50 €) erhält Feuer durch Chorizo.