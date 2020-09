Kleine Partei, großer Spaß: „Stadt braucht mich“

„Die Stadt braucht mich“

Sein Programm handelt er mit gewohntem Schmäh ab: „Geht’s dem Wirten gut, geht’s uns allen gut!“, sagt er im Einsatz für Winter-Schanigärten. Er will Sprachrohr für alle Kulturschaffenden sein, die nicht das Budget der Salzburger Festspiele haben. „Sieben Millionen Euro Wahlkampfkostenobergrenze?“, lacht er. „500 Euro müssen reichen!“, so Dr. Marco Pogo. Der Name ist Kunst, der Doktortitel echt. Der Simmeringer war praktizierender Arzt. Warum er den Job an den Nagel gehängt hat? „Die Stadt braucht mich!“, sagt er.