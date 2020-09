Foda: Umstellungen und kein Risiko bei Hinteregger

Österreichs Nationalteam hat am Montag (20.45 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker) im ersten Heim-Länderspiel des Jahres bereits die Chance, sich in der Nations League etwas abzusetzen. Teamchef Franco Foda will die Leistung vom 2:1-Auftaktsieg in Norwegen in Klagenfurt gegen Rumänien bestätigt sehen. Der Deutsche kündigte einige Umstellungen im ÖFB-Team an. An der „Grundidee“ solle sich aber wenig ändern.