Security-Tipps vom verurteilten Cyberkriminellen

Speichern Sie Ihre Lieblings-Websites als Lesezeichen im Browser und rufen Sie die Seite nur auf diesem Weg auf. So verhindert man Tippfehler, die möglicherweise auf Scam-Seiten führen. Sie könnten so zum Beispiel beim Aufruf von facebook.com versehentlich auf einer schädlichen Website landen, zum Beispiel facbook.com oder faceboook.com .

Vertrauen Sie niemals E-Mails oder anderen Nachrichten mit Angeboten, die zu gut sind, um wahr zu sein. Sie könnten von böswilligen Akteuren kommen, die Ihren Computer mit Malware infizieren oder Passwörter und andere sensible Infos stehlen wollen.

Verwenden Sie, wo es möglich ist, immer Multi-Faktor-Authentifizierung (also einen Zusatz-Code als weitere Sicherheitsebene, der beim Login aufs Handy oder per Mail geschickt wird, Anm.). Verfolgen Sie außerdem die Account-Aktivitäten, wenn es die Website erlaubt. So erfahren Sie schnell von Bedrohungen für Ihren Account.