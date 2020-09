SPÖ zerreißt Faßmann-Brief an Eltern in der Luft

„Faßmann habe das Problem Corona und Schnupfen zwar angesprochen, was die Eltern konkret tun sollen, bleibt Faßmann aber schuldig“, so Hammerschmid am Mittwoch in einer Aussendung. Die Bildungssprecherin der SPÖ bringt dazu ein Beispiel: „Ein Kind hat an einem Tag Schnupfen und leichte Temperatur. Die Eltern lassen das Kind zu Hause, können es aber nicht testen. Am nächsten Tag ist die Temperatur wieder normal, das Kind geht also wieder in die Schule - wenn es aber dennoch Corona hat? Dann verbreitet das Kind das Virus erst recht, da es nicht getestet wurde.“