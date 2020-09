Appell: Schüler „im Zweifelsfall zu Hause lassen“

Viele Eltern denken mit gemischten Gefühlen an den Schulstart - einerseits überwiegt die Erleichterung, dass die Kinder an die Schulen zurückkehren dürfen und das Home-Schooling fürs Erste der Vergangenheit angehört, andererseits bleibt die Angst vor der ersten Herbst-Erkältung, die bei den meisten Kindern nicht ausbleiben wird. Denn was tun, wenn die Nase läuft und das Kind hustet? In einem Brief richten Bildungsminister Heinz Faßmann und Familienministerin Christine Aschbacher (beide ÖVP) an die Eltern den Appell, die Kinder „im Zweifelsfall zu Hause“ zu lassen.