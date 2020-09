„Private Feiern ja, aber bitte mit Hausverstand“

327 Neuinfektionen sind zwar weit von den Höchstständen im Frühjahr entfernt - Entwarnung will die Bundesregierung allerdings nicht geben. Im Gegenteil: Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) appellierte gemeinsam mit Vizekanzler Werner Kogler (Grüne), Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) und Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) weiter an die Eigenverantwortung der Österreicher. Besonders bei privaten Feiern sei es in letzter Zeit zu Clusterbildungen gekommen, hier müsse man „Vernunft und Hausverstand“ walten lassen.