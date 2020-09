Empfehlungen statt Sanktionen bei Covid-Regeln

327 Neuinfektionen in Österreich

Am Mittwoch wurden 327 Neuinfektionen in Österreich registriert, davon 140 wieder in Wien, 61 in Tirol und 46 in Niederösterreich. Gleichzeitig wurde mit 17.441 Tests innerhalb von 24 Stunden ein Rekord aufgestellt. Interessantes Detail in Sachen Urlaubsrückkehrer: In den letzten acht Wochen wurden mehr als 1000 Neuinfektionen in Österreich mit Kroatien-Bezug registriert.