Im Herbst kostenlose Grippeimpfung für Kinder

Anschober bezeichnete die weltweite Pandemie-Situation als „besorgniserregend“. In Österreich bemerke man derzeit vermehrt regionale Cluster-Ausbildungen: „Wir hatten 43 Neuinfektionen und gleichzeitig 58 Genesene, die Lage ist also wieder besser als gestern.“ Die Impfquote der Grippeimpfung in Österreich, die zwischen acht und neun Prozent liegt, bezeichnete er als „beschämend“. Erstmals werde man die Grippeimpfung deshalb in das Kinderimpfprogramm aufnehmen und die Impfung kinderschonend als Spray und kostenlos zur Verfügung stellen. Die Kapazitäten bei der Grippeimpfung habe man um 20 bis 25 Prozent erhöht.