Düstere Aussicht für die Stadt, aber Rettung naht

Die mit den Bewohnern erarbeiteten Projekte sind nicht nur spannende, sondern auch sehr zeitgemäße Formate. Und sie funktionieren gut. Die Beteiligung des Publikums ist auch gefragt, wenn die Rabtaldirndln ab 14. September in ihren Performances in der Waagner-Biro-Straße die Stadt Graz vor üblen Bedrohungsszenarien retten müssen. Wie diese düsteren Zukunftsvisionen ausschauen könnten, macht Georg Hartwig in „Dystoptimal“ deutlich. Ab Ende September kann man mittels Handy-App an ausgesuchten Plätzen nachschauen, wie diese in 30, 70 oder 100 Jahren ausschauen könnten - nicht besonders gut, so viel sei verraten.