Mehr als eine Million Corona-Fälle in Russland

In Russland sind am Dienstag insgesamt mehr als eine Million Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus registriert worden. Weltweit liegt Russland damit an vierter Stelle bei den erfassten Fällen hinter den USA, Brasilien und Indien. Derzeit werden pro Tag 5000 rund neue Fälle erfasst, am Dienstag waren es 4730 Neuinfektionen. Generell wird jedoch in allen von der Corona-Pandemie betroffenen Ländern mit einer weitaus höheren Dunkelziffer gerechnet.