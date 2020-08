„Kann sein, dass der Impfstoff ausgezeichnet ist“

Die Mehrheit der Österreicher nimmt das Coronavirus ernst, versteht auch die Sicherheitsvorkehrungen und hält sich an die Maßnahmen. Es gibt aber eine sehr laute Minderheit, die von Hysterie und Panikmache spricht oder gar an Verschwörungstheorien glaubt oder diese verbreitet. Das ist bis zu einem gewissen Grad auch verständlich und menschlich - schließlich befinden wir uns in einer Zeit, in der die Unsicherheit und das Bedürfnis nach Erklärungen hoch sind. Aber was wissen wir bisher sicher über dieses neuartige Coronavirus, wo hört die Vorsicht auf und fängt die Hysterie an, ist an den Verschwörungstheorien etwas dran und wie sicher ist der neue russische Impfstoff? Das hat Damita Pressl bei „Moment Mal“ rechtzeitig vor der befürchteten zweiten Welle im Herbst mit dem Pharmakologen Markus Zeitlinger und dem Virologen Christoph Steininger besprochen.