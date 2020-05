Warum Russland offiziell wenige Todesopfer hat

Fallsterblichkeit liegt in Russland weit unter dem Durchschnitt

Am Donnerstag lag Russland mit knapp 188.000 bestätigten Infektionen weltweit an fünfter Stelle bei der Pandemie. Gleichzeitig meldete das Land nur 1723 Todesfälle - eine Quote von 0,9 Prozent Fallsterblichkeit, die weit niedriger ist als in den zehn am meisten betroffenen Ländern. Zum Vergleich: In Deutschland liegt die Todesrate unter den bestätigten Fällen derzeit bei 4,2 Prozent.