Gewaltbereit in Wien: Gefahr der „Grauen Wölfe“

Der kurdisch-türkische Konflikt spitzt sich in Wien seit Tagen zu, auch am Samstag kam es vereinzelt zu Scharmützeln. Da der neuerliche links-kurdische Protestzug von Polizeikräften geschützt und vor der türkischen Botschaft in der Prinz-Eugen-Straße gestoppt wurde, blieben ernste Zwischenfälle laut Polizei aus. Ein kurdischer Journalist soll allerdings bei einer Attacke nach der Demo verletzt worden sein.