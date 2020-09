Ministerpräsident in schweren Unfall verwickelt

Pkw rutschte in Begleitfahrzeug

Wie die „Bild“-Zeitung berichtete, war ihr Wagen kurz darauf an der gleichen Stelle zwischen Möckmühl und Boxberg ins Schleudern geraten und in ein Begleitfahrzeug aus Kretschmanns Kolonne gerutscht. Kretschmann wurde laut seinem Sprecher anschließend mit einem Ersatzfahrzeug nach Stuttgart gebracht. Er hatte den Tag über diverse Termine in der Region Heilbronn absolviert.