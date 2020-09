Nehammer: Vorgehen an Grenze „so wie im Frühjahr“

IV sieht potenzielle Belastung für heimische Unternehmen

Die Industriellenvereinigung (IV) hatte zuvor Kritik an der Maßnahme des Nachbarlands geübt. „Wir sehen uns mit einer potenziellen Belastung für die heimischen Unternehmen konfrontiert - und das in wirtschaftlich ohnehin sehr herausfordernden Zeiten“, so IV-Generalsekretär Christoph Neumayer in einer Aussendung. Er forderte ein Nachschärfen bei der Reglung für Pendler.