Notrufe von „Louise Michel“: Banksy kritisiert EU

Hilferufe werden „absichtlich ignoriert“

In einer knapp einminütigen Instagram-Botschaft richtete Banksy am Samstag an seine Follower: „Wie die meisten Menschen, die es zu etwas in der Kunstwelt gebracht haben, habe ich eine Jacht gekauft, um auf dem Mittelmeer herumzukreuzen ... und es in ein Rettungsschiff verwandelt.“ Seine Begründung: Die „EU-Autoritäten“ würden „die Hilferufe von ‘Nicht-Europäern‘ absichtlich ignorieren“. Das Video, das innerhalb von drei Stunden mehr als 1,3 Millionen Mal aufgerufen wurde, endet in Anlehnung an die Bewegung „Black Lives Matter“ mit der Aufschrift: „All Black Lives Matter“ (auf Deutsch: Alle schwarzen Leben zählen).