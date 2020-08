Hochwassergefahr: Verbund senkt Stauseen an Drau

Am Freitag ist die langsame Absenkung der großen Drau-Stauseen bei den Kraftwerken Rosegg, Feistritz und Edling (Völkermarkter Stausee) über die Bühne gegangen. „Nach den aktuellen Niederschlagsprognosen ist am Sonntag, 30. August 2020, eine erhöhte Wasserführung in der Kärntner Drau zu erwarten. Als Kraftwerksbetreiber an der Drau haben wir daher gemäß der geltenden behördlichen Betriebsordnung die Absenkung der großen Stauseen bei den Kraftwerken eingeleitet“, heißt es seitens Verbund.