Schallenberg: „Schließen Grenze zu Italien nicht“

„Nur Reisewarnungen“

Die Grenzen zu Österreich sollen demnach nicht geschlossen werden - Schallenberg verwehrt sich auch dagegen, dass man jene am Brenner geschlossen hätte. „Wir haben nur Reisewarnungen erlassen. Damit warnen wir die Österreicher, nicht in bestimmte Gebiete zu reisen oder bei der Rückkehr besonders umsichtig zu sein und sich testen zu lassen“, so Schallenberg im Interview.