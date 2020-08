Altersschnitt Neuinfizierter in Italien gesunken

In Italien ist die Zahl der Neuinfizierten in 24 Stunden wieder kräftig gestiegen, allerdings ist jene der Todesopfer gesunken. Von Mittwoch auf Donnerstag wurden 1411 Neuansteckungen gemeldet, nach 1367 am Vortag. Fünf Menschen starben in 24 Stunden nach einer Infektion mit SARS-CoV-2, am Vortag waren es 13 gewesen. 35.463 Menschen sind seit Ausbruch der Epidemie in Italien am 20. Februar mit oder am Coronavirus gestorben.